Выполню профессиональную портретную ретушь качественно без "мыла"
Обладаю навыками работы в фото-редакторах Adobe Photoshop, Adobe Lightroom (использую только лицензионные обновленные версии)
- ретушь коммерческих проектов/фотосессий (базовая ретушь)
- бьюти-ретушь (кожа лица, волосы, маникюр, зубы, губы), стоимость оговаривается
- модельные снэпы
В результате получите Ваши фотографии с максимально естественной обработкой и ретушью
Перед оформлением заказа прошу написать мне в личные сообщения для согласования деталей и составления ТЗ.
Рада сотрудничеству!
Нужно для заказа:
Фотография максимально хорошего качества и расширения - raw, arw, nef, jpg
- составить детальное техническое задание (ретушь, удаление предметов из кадра, цветокоррекция (пример), пластика, замена цвета фона, объемы)