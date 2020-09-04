Выполню профессиональную портретную ретушь качественно без "мыла"

Обладаю навыками работы в фото-редакторах Adobe Photoshop, Adobe Lightroom (использую только лицензионные обновленные версии)

- ретушь коммерческих проектов/фотосессий (базовая ретушь)

- бьюти-ретушь (кожа лица, волосы, маникюр, зубы, губы), стоимость оговаривается

- модельные снэпы

В результате получите Ваши фотографии с максимально естественной обработкой и ретушью

Перед оформлением заказа прошу написать мне в личные сообщения для согласования деталей и составления ТЗ.

Рада сотрудничеству!

Нужно для заказа:

Фотография максимально хорошего качества и расширения - raw, arw, nef, jpg

- составить детальное техническое задание (ретушь, удаление предметов из кадра, цветокоррекция (пример), пластика, замена цвета фона, объемы)