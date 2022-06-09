Social Media Visual

Добавлена
3 года назад
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Работаю на стыке визуала и SMM.

Понимаю, как сделать так, чтобы аккаунт социальной сети не просто нравился людям, а отражал философию собственного бренда и интересы целевой аудитории.

Я создаю:

  • креативы для рекламы
  • визуал аккаунта
  • текстовые плашки
  • обработка фото
  • монтаж видео
  • оформление сторис
  • оформление обложек highlights
  • оформление гайдов и чек-листов
  • оформление презентаций для выступлений
Моё портфолио www.palanicca.com

Работаю в таких программах:

  • Canva
  • VistaCreate (Crello)
  • Go Daddy Studio
  • PicsArt
  • Adobe Lightroom
  • Snapseed
  • CapCut
  • VN
  • InShot