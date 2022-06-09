Social Media Visual

Работаю на стыке визуала и SMM.
Понимаю, как сделать так, чтобы аккаунт социальной сети не просто нравился людям, а отражал философию собственного бренда и интересы целевой аудитории.
Я создаю:
- креативы для рекламы
- визуал аккаунта
- текстовые плашки
- обработка фото
- монтаж видео
- оформление сторис
- оформление обложек highlights
- оформление гайдов и чек-листов
- оформление презентаций для выступлений
Работаю в таких программах:
- Canva
- VistaCreate (Crello)
- Go Daddy Studio
- PicsArt
- Adobe Lightroom
- Snapseed
- CapCut
- VN
- InShot