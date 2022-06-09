Social Media Visual

Работаю на стыке визуала и SMM.

Понимаю, как сделать так, чтобы аккаунт социальной сети не просто нравился людям, а отражал философию собственного бренда и интересы целевой аудитории.

Я создаю:

креативы для рекламы

визуал аккаунта

текстовые плашки

обработка фото

монтаж видео

оформление сторис

оформление обложек highlights

оформление гайдов и чек-листов

оформление презентаций для выступлений

Работаю в таких программах: