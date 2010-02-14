Составное небо
Обработка фотографий
Добавлена107 просмотров
14 лет назад
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Вид с балкона - дальние дали большого города. Из 4-ех фотографий я составила единую - один рассвет и два заката на фоне вечернего неба. Интересно - самые яркие закаты природа дарит нам зимой, а восходы - летом.