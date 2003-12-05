Создание дембельской фотографии

Дембельская фотография – это памятный коллаж, который собирает всех сослуживцев в одном кадре, даже если их снимки были сделаны в разное время и в разных условиях. В данной работе каждый персонаж берётся с отдельного фото, затем проводится детальная обработка, чтобы объединить всех в едином стиле и атмосфере.

Процесс работы:

Отбор и подготовка фото – каждая фотография проходит ретушь, убираются дефекты, улучшается качество. Монтаж персонажей – аккуратное вырезание, подгонка по перспективе, пропорциям и освещению. Создание общего фона – подбор и обработка фона в едином стиле с композицией. Цветокоррекция и стилизация – подгонка всех персонажей под единый тон, баланс света и тени, добавление атмосферных элементов. Финальная обработка – добавление эффектов, возможно нанесение надписей или символики, завершающая детализация.

Результат:

Готовая дембельская фотография, на которой все участники смотрятся органично, словно были сняты вместе. Итоговый файл предоставляется в формате JPEG, PNG, PDF, возможен вариант для печати в высоком качестве.



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*лица замазаны в связи с конфиденциальностью

*используется постер из фильма "Сталинград"