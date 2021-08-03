STORIES.MEYKER с современным взглядом на эстетику.

Профисиональный сторизмейкер, с огромным опытом работы. Оформления салонам красоты, брендовым магазинам одежды, шоурумов, а так имея работУ с зарубежными блогерами и артистами, аккаунтами более 500к+ подписчиков. Разные стили оформление и представления сториз, исходя из пожеланий и предпочтений заказчика.

При необходимости составление контент плана.

Я сделаю все возможное, чтобы вдохнуть воздух в ваш профиль и привлечь аудиторию!)