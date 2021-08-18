Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток! Меня зовут Елена, я дизайнер по отрисовке портретов.
Цена цветокоррекцию/ретуш зависит от вашего фото
Чем я могу быть вам полезна:
- Отрисовка портретов в дрим арт, масло, гта, акварель;
- Сомнение людей с разных фото в один портрет;
- Замена одежды людям;
- Монтаж (вписывание лица человека в портрет);
- Реставрация старых фото, раскрасить чб фото;
- Ретушь, цветокоррекция фото.
- Коллаж по готовому шалону или коллаж с 0;
- Картина Love is;
У вас есть свое приложение? Пишите, я открыта ко всему новому и постараюсь нарисовать то что вы желаете или же просто сделаю цветокоррекцию фото/реставрацию фото. 珞
Более подробное портфолио предоставлю в личные сообщения. ✨