Удаление лишних объектов (людей, вещей) на ФОТО

Добавлена
3 года назад
36 просмотров
обрезание людей на фото (КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ).jpg

Для уточнения в работе, пожалуйста, напишите мне сообщение!

Добрый день! Меня зовут Евгений, я работаю в фотошопе более 5 лет! Я очень ценю своих клиентов и дорожу ими, и именно поэтому для меня желание клиента - закон! Я отдаюсь своей работе на 100 процентов! Уверяю вас, что вы не пожалеете о своем решении работать со мной!

  • Какие услуги я окажу:
Удалить фон/Изменить фон/Вырезать изображения или Удалить объект с изображений.

Если у вас есть какие-либо дополнительные запросы, пожалуйста, отправьте мне сообщение.

  • Почему я?
Я очень надежно делаю свою работу и трепетно ​​отношусь к каждому изображению! Так что за качество можно не переживать.

  • Неограниченное количество правок, пока не будет гарантировано удовлетворение клиента
  • Легкий в общении
  • Быстрое обслуживание клиентов
  • Отличное качество
  • Если у вас есть какие-либо вопросы, то смело пишите мне!
Я отвечу как можно скорее!