Удаление лишних объектов (людей, вещей) на ФОТО

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Добрый день! Меня зовут Евгений, я работаю в фотошопе более 5 лет! Я очень ценю своих клиентов и дорожу ими, и именно поэтому для меня желание клиента - закон! Я отдаюсь своей работе на 100 процентов! Уверяю вас, что вы не пожалеете о своем решении работать со мной!

Какие услуги я окажу:

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