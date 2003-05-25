Видеомонтаж

Всем здравствуйте! Занимаюсь видеомонтажом и фотообработкой более 5 лет. Работаю в программах: Adobe Premiere Pro/After Effects/Photoshop ; Sony Vegas Pro. Готов предоставить свои услуги. Делаю всё быстро и качественно. Все детали сначала обговариваются, после чего приступаю к работе. Емайл: [email protected]

Пишите, обо всём договоримся.