Восстановление ч/б фотографии
Обработка фотографий
Добавлена287 просмотров
14 лет назад
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Наименование работы: ретушь старой ч/б фотографии
Задача: восстановить и улучшить исходный
вид старой,пожелтевшей фотографии (70 лет)
размером 5 х 7 см.
Этапы работы:
1. Сканирование с разрешением 700 dpi
2. 2.улучшение контрастности цветов путём
определеня точек белого и чёрного(избавление от
оттенков сепии)
3.коррекция яркости снимка
4.Перевод в чёрно-белое изображение в программе
"BW Stiler"
5.Удаление следов пыли,химикатов,царапин,трещин и др.изъянов
ретушь производилась в масштабе 200-400 % в Photoshop.
6.Замена несущественных частей фона
7.Прорисовка отсутствующего предмета(стула).
Срок исполнения 16 часов (3 дня).
Результат: фото может быть отпечатано
размером до более чем 15х20 см. без изменения качества.