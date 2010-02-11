Восстановление ч/б фотографии

Наименование работы: ретушь старой ч/б фотографии

Задача: восстановить и улучшить исходный

вид старой,пожелтевшей фотографии (70 лет)

размером 6 х 8 см.

Этапы работы:

1. Сканирование с разрешением 700 dpi

2. 2.улучшение контрастности цветов путём

определеня точек белого и чёрного(избавление от

оттенков сепии)

3.коррекция яркости снимка

4.Перевод в чёрно-белое изображение в программе

"BW Stiler"

5.Удаление следов пыли,химикатов,царапин,трещин и др.изъянов

ретушь производилась в масштабе 200-400 % в Photoshop.

6.Замена несущественных частей фона

7.Прорисовка отсутствующих частей тела (волосы, роговицы глаз, левое ухо)

Срок исполнения 16 часов (3 дня).

Результат: фото может быть отпечатано

размером до более чем 15х20см. без изменения качества.