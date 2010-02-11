Восстановление и раскраска ч/б фотографии

Наименование работы: ретушь старой фотографии

Задача: восстановить и улучшить исходный

вид старой,пожелтевшей фотографии(60 лет),

добавить отсутствующие элементы,добавить цвета.

Размер фото 9х12 см.

Этапы работы:

1.Сканирование с разрешением 1200 dpi

2.улучшение контрастности цветов путём

определеня точек белого и чёрного(избавление от

оттенков сепии)

3.коррекция яркости снимка

4.Перевод в чёрно-белое изображение в программе

"BW Stiler"

5.Удаление следов пыли,химикатов,царапин,трещин и др.изъянов

ретушь производилась в масштабе 200 % в Photoshop.

6.Прорисовка некоторых элементов(роговицы глаз, ноги куклы, язычёк на одежде)

7.Фотографирование и монтаж на фото отсутствующей части руки.

7.Замена несущественного фона.

8.Добавление цветов в ч/б фотографию.Цвета кожи наносятся в 3-4 слоя

наложением оттенков для придания правдоподобного цвета.

Срок исполнения 20 часов (3 дня)

Результат: фото может быть отпечатано

размером более чем 20х30 см. без изменения качества.