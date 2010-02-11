Восстановление и раскраска ч/б фотографии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наименование работы: ретушь старой фотографии
Задача: восстановить и улучшить исходный
вид старой,пожелтевшей фотографии(60 лет),
добавить отсутствующие элементы,добавить цвета.
Размер фото 9х12 см.
Этапы работы:
1.Сканирование с разрешением 1200 dpi
2.улучшение контрастности цветов путём
определеня точек белого и чёрного(избавление от
оттенков сепии)
3.коррекция яркости снимка
4.Перевод в чёрно-белое изображение в программе
"BW Stiler"
5.Удаление следов пыли,химикатов,царапин,трещин и др.изъянов
ретушь производилась в масштабе 200 % в Photoshop.
6.Прорисовка некоторых элементов(роговицы глаз, ноги куклы, язычёк на одежде)
7.Фотографирование и монтаж на фото отсутствующей части руки.
7.Замена несущественного фона.
8.Добавление цветов в ч/б фотографию.Цвета кожи наносятся в 3-4 слоя
наложением оттенков для придания правдоподобного цвета.
Срок исполнения 20 часов (3 дня)
Результат: фото может быть отпечатано
размером более чем 20х30 см. без изменения качества.