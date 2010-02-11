Восстановление и раскраска ч/б фотографии

Наименование работы: ретушь старой фотографии

Задача: восстановить и улучшить исходный

вид старой,пожелтевшей фотографии (около 70 лет)

Этапы работы:

1.Сканирование с разрешением 700 dpi

2.улучшение контрастности цветов путём

определеня точек белого и чёрного(избавление от

оттенков сепии)

3.коррекция яркости снимка

4.Перевод в чёрно-белое изображение в программе

"BW Stiler"

5.Удаление следов пыли,химикатов,царапин,трещин и др.изъянов

ретушь производилась в масштабе 200 % в Photoshop.

6.Добавление цветов в ч/б фотографию.Цвета кожи наносятся в 3-4 слоя

наложением оттенков для придания правдоподобного цвета.

Срок исполнения 16 часов (3 дня)

Результат: фото может быть отпечатано

размером до более чем 15х20 см. без изменения качества.