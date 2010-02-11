Восстановление и раскраска ч/б фотографии
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наименование работы: ретушь старой фотографии
Задача: восстановить и улучшить исходный
вид старой,пожелтевшей фотографии (около 70 лет)
Этапы работы:
1.Сканирование с разрешением 700 dpi
2.улучшение контрастности цветов путём
определеня точек белого и чёрного(избавление от
оттенков сепии)
3.коррекция яркости снимка
4.Перевод в чёрно-белое изображение в программе
"BW Stiler"
5.Удаление следов пыли,химикатов,царапин,трещин и др.изъянов
ретушь производилась в масштабе 200 % в Photoshop.
6.Добавление цветов в ч/б фотографию.Цвета кожи наносятся в 3-4 слоя
наложением оттенков для придания правдоподобного цвета.
Срок исполнения 16 часов (3 дня)
Результат: фото может быть отпечатано
размером до более чем 15х20 см. без изменения качества.