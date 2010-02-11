Восстановление цветной фотографии

Наименование работы: ретушь старой цветной фотографии

Задача: восстановить и улучшить исходный

вид старой,потерявшей насышенность цветной фотографии.

Размер фото 9х12 см.

Этапы работы:

1.Сканирование с разрешением 700 dpi

2.улучшение контрастности цветов путём

определеня точек белого и чёрного(избавление от

красного оттенка)

3.коррекция яркости и резкости снимка

5.Удаление следов пыли,химикатов,царапин,трещин и др.

ретушь производилась в масштабе 200 % в Photoshop.

6.Удаление областей жёлтых пятен с лиц, одежды и фона, путём исправления

информации о цветах в каналах, а так же с помощью обесцвечивания участков

и добавления смежных цветов.

Срок исполнения 16 часов (3 дня)

Результат: фото может быть отпечатано

размером более чем 20х30 см. без изменения качества.