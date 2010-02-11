Восстановление цветной фотографии
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Наименование работы: ретушь старой цветной фотографии
Задача: восстановить и улучшить исходный
вид старой,потерявшей насышенность цветной фотографии.
Размер фото 9х12 см.
Этапы работы:
1.Сканирование с разрешением 700 dpi
2.улучшение контрастности цветов путём
определеня точек белого и чёрного(избавление от
красного оттенка)
3.коррекция яркости и резкости снимка
5.Удаление следов пыли,химикатов,царапин,трещин и др.
ретушь производилась в масштабе 200 % в Photoshop.
6.Удаление областей жёлтых пятен с лиц, одежды и фона, путём исправления
информации о цветах в каналах, а так же с помощью обесцвечивания участков
и добавления смежных цветов.
Срок исполнения 16 часов (3 дня)
Результат: фото может быть отпечатано
размером более чем 20х30 см. без изменения качества.