Замена фона

Обработка фотографий
Добавлена
14 лет назад
225 просмотров
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Наименование работы: замена зелёного фона

Задание: обтравить фигуру модели, поместить модель на новый фон

Этапы работы:

1.Удаление фона в программе One Mask Pro

2.Создание маски в Photoshop

3.Замена фона

4.Добавление градиентной заливки

Срок выполнения 30 мин

Результат(см. рис.)