Замена фона
Обработка фотографий
Добавлена225 просмотров
14 лет назад
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Наименование работы: замена зелёного фона
Задание: обтравить фигуру модели, поместить модель на новый фон
Этапы работы:
1.Удаление фона в программе One Mask Pro
2.Создание маски в Photoshop
3.Замена фона
4.Добавление градиентной заливки
Срок выполнения 30 мин
Результат(см. рис.)