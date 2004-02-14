Замена фона / Удаление фона / Ретушь любого вида
Для уточнения в работе, пожалуйста, напишите мне сообщение!
Добрый день! Меня зовут Евгений, я работаю в фотошопе более 5 лет! Я очень ценю своих клиентов и дорожу ими, и именно поэтому для меня желание клиента - закон! Я отдаюсь своей работе на 100 процентов! Уверяю вас, что вы не пожалеете о своем решении работать со мной!
Какие услуги я окажу:
Удалить фон/Изменить фон/Вырезать изображения или Удалить объект с изображений.
Если у вас есть какие-либо дополнительные запросы, пожалуйста, отправьте мне сообщение.
Почему я?
- Я очень надежно делаю свою работу и трепетно отношусь к каждому изображению! Так что за качество можно не переживать.
- Неограниченное количество правок, пока не будет гарантировано удовлетворение клиента
- Легкий в общении
- Быстрое обслуживание клиентов
- Отличное качество
Если у вас есть какие-либо вопросы, то смело пишите мне!
Я отвечу как можно скорее!
Спасибо!