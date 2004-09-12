Актёр озвучки.

"Синяя тюрьма" (2023) Персонаж: [Наги/Бачира] В этом проекте я озвучивал двух главных героев. Для этох ролей я использовал разные тональности, чтобы передать характер и эмоции персонажей, так как у них разный тембр и манера речи. Работая в команде, мы создали живой и динамичный образ, который впоследствии получил положительные отклики от зрителей.

"Шарлотта" (2015) Персонаж: [Отосака Ю] Этот проект был для меня особенно важен, так как я впервые попробовал себя в новом персонаже. Здесь я создал голос весьма нагловатым и эгоистичным. После некоторых событий, нужно было выдать довольно депрессивный и подавленный голос, что я и сделал.

После этих событий я начал меняться в лучшую сторону., что позволило мне раскрыться с новой стороны и продемонстрировать свою гибкость как актёра дубляжа.