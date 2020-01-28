Более 15 лет занимаюсь начиткой и обработкой рекламных роликов, информационных и познавательных текстов с различной эмоциональной подачей. Обучался сценической речи, постановкой дыхания и дикцией. Занимаюсь аудиомонтажем. Могу почистить аудиоматериал от нежелательных артефактов: щелчки, вздохи, шум. В наличии студийное оборудование.

Демо ролики по ссылкам ниже.

https://drive.google.com/open?id=1dLdsn3GvILsM4H4nQelcRVQ8xTpokRft

https://drive.google.com/open?id=1_EYvk0W3K0use0tVq7ru58jBP0vs0vzf

https://drive.google.com/open?id=1SrZdeSLSEt9FOBUlQkMVMy-HtAcoOSq-