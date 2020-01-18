Чалая Александра

Меня зовут Александра. Я - студентка национального университета по специальности английская филология и технический перевод. Владею русским, украинским и английским.

Есть опыт работы с видеомонтажом и озвучиванием роликов.

Главное для меня - это качество моей работы, исполнительность, сдача в сроки. А так же proofread (корректировка) материала под желания заказчика.

Дефектов речи нет, голос громкий и четкий.

Вот примеры работы - полностью видео длится час.

https://www.youtube.com/watch?v=8T-yC2H7xCk&feature=youtu.be