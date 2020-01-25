Практикуюсь в мастерстве дубляжа озвучки на непрофессиональном (пока) уровне. С

раннего детства мечтал озвучивать компьютерные игры, наслушавшись

Владимира Вихрова и Артема Кретова. Последний крайне повлиял на развитие

моего таланта, и теперь я заложник двух амплуа, а именно: Кретов под

крэк-кокаином, и Кретов Король-Лич с бодуна.

Прохождение курса радиоведущего в Федеральной Школе Радио открыло еще один интересный

талант: я умею делать дебильные радийные интонации и голос похожий на

среднестатистического рекламщика в приподнятом настроении, с улыбкой до

ушей. Особенно хорошо я произношу "Перекресток! Еще бы!". Вот так

достижение!

Все я записываю из дома, на профессиональном оборудовании. Ну, по крайней мере мне так хочется думать. И записываю

абсолютно голым, чтобы не шуршать одеждой при бурной жестикуляции и

погружении в образ.

Шутка.

Ссылка на различные демо (периодически обновляется):

https://soundcloud.com/roland-deschain-825888619

О скучном, но важном:

Вынослив, стрессоустойчив, добросовестное отношение к поставленным задачам,

уважение к дедлайнам, легкообучаем, все такое. Сама дисциплина.

Стоическая и непоколебимая. Марк Аврелий завидует с того света. Вообще

от него меня отличает только то, что он высыпается, а я - нет.

Пишите, присылайте вашу писанину, зачту без проблем.

Намасте!