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Практикуюсь в мастерстве дубляжа озвучки на непрофессиональном (пока) уровне. С
раннего детства мечтал озвучивать компьютерные игры, наслушавшись
Владимира Вихрова и Артема Кретова. Последний крайне повлиял на развитие
моего таланта, и теперь я заложник двух амплуа, а именно: Кретов под
крэк-кокаином, и Кретов Король-Лич с бодуна.
Прохождение курса радиоведущего в Федеральной Школе Радио открыло еще один интересный
талант: я умею делать дебильные радийные интонации и голос похожий на
среднестатистического рекламщика в приподнятом настроении, с улыбкой до
ушей. Особенно хорошо я произношу "Перекресток! Еще бы!". Вот так
достижение!
Все я записываю из дома, на профессиональном оборудовании. Ну, по крайней мере мне так хочется думать. И записываю
абсолютно голым, чтобы не шуршать одеждой при бурной жестикуляции и
погружении в образ.
Шутка.
Ссылка на различные демо (периодически обновляется):
https://soundcloud.com/roland-deschain-825888619
О скучном, но важном:
Вынослив, стрессоустойчив, добросовестное отношение к поставленным задачам,
уважение к дедлайнам, легкообучаем, все такое. Сама дисциплина.
Стоическая и непоколебимая. Марк Аврелий завидует с того света. Вообще
от него меня отличает только то, что он высыпается, а я - нет.
Пишите, присылайте вашу писанину, зачту без проблем.
Намасте!