Диктор, Актёр озвучания

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Здравствуйте, уважаемые заказчики и коллеги!
Меня зовут Евгений, я - диктор, вокалист, пародист.
Озвучу любой формат: рекламные, презентационные и музыкальные ролики, закадровый текст для документального фильма, аудиокниги или автоответчик.
Опыт: около 70 озвученных рекламных роликов, пять автоответчиков, моим голосом заговорили персонажи в играх: Divinity Original Sin 2, Vampire: The Masquerade – Bloodlines, Halo 3, Catherine.
Помимо озвучания игровых ролей в закадре (более 20), ко мне обращались для того чтобы, например, разыграть друга голосом мэра Москвы Сергея Собянина, для звонка от Карлсона к ребенку в детский садик, а автоответчик в Мафия-Кафе "Готем Сити" в городе Одесса, заговорил словами злодея Бейна (тот, что из Темного Рыцаря), и многое многое многое другое..
Работаю на качество.
Цена варьируется в зависимости от тематики, объема работ и сложности.
Если Вас заинтересует портфолио, то могу скинуть.
Оборудование: Scarlett Solo, Scarlett Studio CM25, кабина Mappysil (пирамидки), НР60, мой голос, и моё почтение.
Буду рад интересному сотрудничеству!