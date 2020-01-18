Диктор, Актёр озвучания

Здравствуйте, уважаемые заказчики и коллеги!

Меня зовут Евгений, я - диктор, вокалист, пародист.

Озвучу любой формат: рекламные, презентационные и музыкальные ролики, закадровый текст для документального фильма, аудиокниги или автоответчик.

Опыт: около 70 озвученных рекламных роликов, пять автоответчиков, моим голосом заговорили персонажи в играх: Divinity Original Sin 2, Vampire: The Masquerade – Bloodlines, Halo 3, Catherine.

Помимо озвучания игровых ролей в закадре (более 20), ко мне обращались для того чтобы, например, разыграть друга голосом мэра Москвы Сергея Собянина, для звонка от Карлсона к ребенку в детский садик, а автоответчик в Мафия-Кафе "Готем Сити" в городе Одесса, заговорил словами злодея Бейна (тот, что из Темного Рыцаря), и многое многое многое другое..

Работаю на качество.

Цена варьируется в зависимости от тематики, объема работ и сложности.

Если Вас заинтересует портфолио, то могу скинуть.

Оборудование: Scarlett Solo, Scarlett Studio CM25, кабина Mappysil (пирамидки), НР60, мой голос, и моё почтение.

Буду рад интересному сотрудничеству!