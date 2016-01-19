Озвучивание голосом ребенка

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Добрый день!
Меня зовут Анастасия Гепп. Мне 28 лет. Я из Челябинска.
Я никогда не сталкивалась с работой диктора, но всегда хотела попробовать себя в этой роли.
Занималась в театральном коллективе и коллективе по художественному чтению.
Друзья и близкие говорят "Тебе надо озвучивать мультфильмы".
С радостью рассмотрю любой вариант.
С уважением,
Гепп Анастасия
тел.: +7 912 311 57 06
любой вариант.
Спасибо!
С уважением,
Гепп Анастасия
тел.: +7 912 311 57 06