Озвучивание голосом ребенка

Добрый день!

Меня зовут Анастасия Гепп. Мне 28 лет. Я из Челябинска.

Я никогда не сталкивалась с работой диктора, но всегда хотела попробовать себя в этой роли.

Занималась в театральном коллективе и коллективе по художественному чтению.

Друзья и близкие говорят "Тебе надо озвучивать мультфильмы".

С радостью рассмотрю любой вариант.

С уважением,

Гепп Анастасия

тел.: +7 912 311 57 06

любой вариант.

Спасибо!

С уважением,

Гепп Анастасия

тел.: +7 912 311 57 06