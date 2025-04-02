Озвучка и вокал любой направленности

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месяц назад
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Озвучка любой направленности. Быстро и выгодно.

Если Вы ищите натуральное звучащий голос, Вы по

адресу!:)

Нужна качественная озвучка для вашего проекта,

но бюджет ограничен? Я предлагаю доступную и

профессиональную озвучку текста!

Что я озвучиваю:

-Озвучивание роликов для просторов интернета;

- Аудиоролики, тренинги, курсы, презентации

- Закадровое озвучивание документальных

художественных, анимационных фильмов

- Озвучивание аудиокниг разных жанров

- Голосовые меню, автоответчики

- тексты,

-подкасты,

-закадровая озвучка,

-дубляж,

-рекламу

и многое другое.

Что вы получите:

1. Чёткую и выразительную озвучку.

2. Чистую запись без шумов,

3. Быстpoe выполнение заказа (сроки обсудим

индивидуально).

4. Возможность внести правки (по согласованию),

Почему именно я?

1. Доступная цена.

2. Качество звука. Я использую хороший микрофон и

программы для обработки звука,

З. Индивидуальный подход. Учитываю все ваши

Любая подача: от мягкой и доброжелательной,

энергичной и игривой, спокойной и загадочной до

мультяшной!

Muкрофон : Rode NT-1 KIT;

Поп-фильтр;

Аудиоинтерфейс: Audient ID4;

Отдельное изолированное помещение для записи с

акустическим поролоном

пожелания и требования

Не упустите возможность получить качественную

озвучку по доступной цене! Свяжитесь со мной, чтобы

обсудить детали и сделать заказ. Давайте создадим

что-то уникальное вместе!

Ссылка дополнительная на демо https://drive.google.com/drive/folders/1HFEa0LYeq_pssLCrrEp67IEErnIPzgrs