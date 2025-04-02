Озвучка и вокал любой направленности

Озвучка любой направленности. Быстро и выгодно.
Если Вы ищите натуральное звучащий голос, Вы по
адресу!:)
Нужна качественная озвучка для вашего проекта,
но бюджет ограничен? Я предлагаю доступную и
профессиональную озвучку текста!
Что я озвучиваю:
-Озвучивание роликов для просторов интернета;
- Аудиоролики, тренинги, курсы, презентации
- Закадровое озвучивание документальных
художественных, анимационных фильмов
- Озвучивание аудиокниг разных жанров
- Голосовые меню, автоответчики
- тексты,
-подкасты,
-закадровая озвучка,
-дубляж,
-рекламу
и многое другое.
Что вы получите:
1. Чёткую и выразительную озвучку.
2. Чистую запись без шумов,
3. Быстpoe выполнение заказа (сроки обсудим
индивидуально).
4. Возможность внести правки (по согласованию),
Почему именно я?
1. Доступная цена.
2. Качество звука. Я использую хороший микрофон и
программы для обработки звука,
З. Индивидуальный подход. Учитываю все ваши
Любая подача: от мягкой и доброжелательной,
энергичной и игривой, спокойной и загадочной до
мультяшной!
Muкрофон : Rode NT-1 KIT;
Поп-фильтр;
Аудиоинтерфейс: Audient ID4;
Отдельное изолированное помещение для записи с
акустическим поролоном
пожелания и требования
Не упустите возможность получить качественную
озвучку по доступной цене! Свяжитесь со мной, чтобы
обсудить детали и сделать заказ. Давайте создадим
что-то уникальное вместе!
Ссылка дополнительная на демо https://drive.google.com/drive/folders/1HFEa0LYeq_pssLCrrEp67IEErnIPzgrs