Озвучка ИИ-голосом под ключ

Озвучка видео ИИ-голосом под ключ | Профессионально, быстро, недорого.
Что предлагаю:
Создание реалистичной озвучки для ваших видео, рекламы, подкастов и сторис с помощью современных нейросетей
Коррекция текста под естественное звучание (убираю "роботизированность")
Быстрый turnaround – от 1-2х часов на обработку
Почему стоит заказать у меня?
Качество как у студии – без шумов и артефактов
Гибкие настройки – темп, эмоции, акценты
Конфиденциальность – ваши тексты не уйдут третьим лицам
Демо бесплатно – пробная озвучка 1-2 предложений перед заказом
Форматы заказа:
Озвучка роликов для YouTube/ТикТока
Голосовые сопровождения для сторис/рекламы
Аудиодорожки для курсов и презентаций
Любые другие задачи – обсуждаем индивидуально
Гарантии:
Бесплатные правки (если нужно подкорректировать тон/темп)
Консультация по выбору голоса под ваш проект
Примеры работ прилагаю – пишите, обсудим ваш проект!
Нужно для заказа:
Вы присылаете текст
Пожелания к голосу (примеры можно прислать для стилизации)
Отправляю готовый аудиофайл