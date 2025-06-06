Озвучка ИИ-голосом под ключ

Озвучка видео ИИ-голосом под ключ | Профессионально, быстро, недорого.

Что предлагаю:

Создание реалистичной озвучки для ваших видео, рекламы, подкастов и сторис с помощью современных нейросетей

Коррекция текста под естественное звучание (убираю "роботизированность")

Быстрый turnaround – от 1-2х часов на обработку

Почему стоит заказать у меня?

Качество как у студии – без шумов и артефактов

Гибкие настройки – темп, эмоции, акценты

Конфиденциальность – ваши тексты не уйдут третьим лицам

Демо бесплатно – пробная озвучка 1-2 предложений перед заказом

Форматы заказа:

Озвучка роликов для YouTube/ТикТока

Голосовые сопровождения для сторис/рекламы

Аудиодорожки для курсов и презентаций

Любые другие задачи – обсуждаем индивидуально

Гарантии:

Бесплатные правки (если нужно подкорректировать тон/темп)

Консультация по выбору голоса под ваш проект

Примеры работ прилагаю – пишите, обсудим ваш проект!

Нужно для заказа:

Вы присылаете текст

Пожелания к голосу (примеры можно прислать для стилизации)

Отправляю готовый аудиофайл