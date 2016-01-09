Озвучка материала любой сложности.

Добавлена
8 лет назад
157 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Профессиональная певица в кратчайшие сроки качественно озвучит материал любой сложности, будь то текст, видео, аудио, аудиокнига. 

Низкий тембр, хорошая дикция.

Чистый, без акцента и "говора" русский и английский языки. 

Оперативность

Любой текст, вне зависимости от длительности. 

30 секунд - 500 рублей ( на русском языке), 700 рублей (английский язык) 

Прослушать можно ниже: