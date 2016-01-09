Озвучка материала любой сложности.

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Профессиональная певица в кратчайшие сроки качественно озвучит материал любой сложности, будь то текст, видео, аудио, аудиокнига.
Низкий тембр, хорошая дикция.
Чистый, без акцента и "говора" русский и английский языки.
Оперативность
Любой текст, вне зависимости от длительности.
30 секунд - 500 рублей ( на русском языке), 700 рублей (английский язык)
Прослушать можно ниже: