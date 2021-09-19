Озвучка роликов, книг, love story, новостей и т.д.

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Должность: журналист, диктор, редактор программ, помощник режиссера, ведущая, организатор мероприятий
Образование: 2010 – 2016 – ИЭИФ (КФУ) бухгалтер
2016 – неоконченная магистратура «Религии России» в ИСФНиМК (КФУ)
Дополнительное образование: 2012 – Молодежная киностудия (режиссура)
Телерадиокомпания «Новый Век» (Казань) – практика в новостях, спортивный блок
Театральная студия при театре AКT
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
2009 – 2012. – журналист портала foot2day.ru
2012 – журналист портала sportlar.ru
Июль 2012 – май 2014 – спортивно-развлекательный телеканал ITV
Журналист, продюсер выпуска новостей, редактор, ведущая
Май 2014 – Октябрь 2014 - редактор сайта журнала «Светский»
Май 2014 – Август 2014 - редактор сайта Московского Комсомольца (Поволжье)
Октябрь 2014 – март 2017 – радио «Шансон» в Казани, ведущая эфира
Ноябрь 2014 – июль 2016 - PR-директор
Ноябрь 2015 – н.в. – молодежный отдел Казанской епархии, помощник руководителя по направлению PR, SMM, организация мероприятий
Март 2017 – н.в. – ведущая эфира «Авторадио-Казань»
- Легко и красиво, познавательно и доступно расскажу о вас и вашем деле в формате текста, видео и аудио
- Озвучу в разных стилях
- Грамотна, дружу с пунктуацией и качественным оформлением текстов
- Всегда рада обучению и совершенствованию в выбранном деле
- Пунктуальна
- Выполню ваши задачи в срок
- Подключу все творческие навыки и большие запасы фантазии
- Люблю природу, туризм, новые места, теплые события и всегда рада помогать их создавать и развивать
Должностные обязанности:
- освещение профильных мероприятий и событий, проведение интервью, написание новостей, работа с пресс-релизами;
- выпуск прогноза погоды, информационных и развлекательных рубрик. Написание статей об интересных культурных, спортивных событиях, мероприятиях
бьюти сферы, кино обзоры;
- публикация новостей общественно-политической сферы;
- написание и выход в прямом эфире с новостями из различных сфер;
- ведение развлекательной программы по заявкам;
- организация молодежных вечеринок, лекций, обучающих семинаров, тематических лагерей;
- ведение страничек в социальных сетях.
- участие в подготовке и проведении городского фестиваля «Духов день в Суконной слободе», проводимого каждый год на праздник Троицы на площади
перед театром Экият.
Работы:
Интервью с ген.директором стадиона «Ак Барс Арена» Радиком Миннахметовым
https://www.youtube.com/watch?v=CU6a1Qqe1C0
Специальный репортаж о селекции и отборе юных футболистов в «Рубине»
https://www.youtube.com/watch?v=jW8quiiIsqU
Фильм об экспедиции православной молодежи по старинным храмам с целью помощи в их восстановлении:
https://www.youtube.com/watch?v=RU5NeWqvBxs
Портрет монахини Александры (Гришиной), жительницы Казани, свидетельнице вековой истории страны и особенно церкви. Матушке 85 лет, за
плечами труд с раннего детства, травма, разные события, но с первого взгляда и
не догадаешься об этих испытаниях - так наша героиня добра, радушна и бодра.
https://vk.com/video-110507509_456239496
К памятной дате начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов информационному отделу храма посчастливилось пообщаться с ветераном, кавалером
ордена Красной Звезды Павлом Константиновичем Бочкаревым. Беседа проходила
недалеко от Казани в деревне Люткино Пестречинского района, там, где наш герой
провел большую часть жизни, в доме, в котором многое сделано его руками.
https://www.youtube.com/watch?v=VO2bMPuWAiU
Проект «Богу навстречу». Известные спортивные, политические, социальные, общественные деятели Казани и Татарстана о своей вере
в Бога
https://vk.com/wall-110507509_20599 - руководитель общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота» Надежда Титова
vk.com/wall-110507509_20567 - директор издательского дома «Логос» Максим Андреев
vk.com/wall-110507509_20549 - президент федерации хоккея Казани Андрей Рябов
vk.com/wall-110507509_20512 - зам.главного врача РКБ Раиса Гуслякова
vk.com/wall-110507509_20488 - архитектор, дизайнер, преподаватель Марсель Искандаров
Проект «Хранители семьи»
Сценарист в фильмах