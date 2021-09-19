Озвучка роликов, книг, love story, новостей и т.д.

Должность: журналист, диктор, редактор программ, помощник режиссера, ведущая, организатор мероприятий

Образование: 2010 – 2016 – ИЭИФ (КФУ) бухгалтер

2016 – неоконченная магистратура «Религии России» в ИСФНиМК (КФУ)

Дополнительное образование: 2012 – Молодежная киностудия (режиссура)

Телерадиокомпания «Новый Век» (Казань) – практика в новостях, спортивный блок

Театральная студия при театре AКT

Опыт профессиональной и трудовой деятельности:

2009 – 2012. – журналист портала foot2day.ru

2012 – журналист портала sportlar.ru

Июль 2012 – май 2014 – спортивно-развлекательный телеканал ITV

Журналист, продюсер выпуска новостей, редактор, ведущая

Май 2014 – Октябрь 2014 - редактор сайта журнала «Светский»

Май 2014 – Август 2014 - редактор сайта Московского Комсомольца (Поволжье)

Октябрь 2014 – март 2017 – радио «Шансон» в Казани, ведущая эфира

Ноябрь 2014 – июль 2016 - PR-директор

Ноябрь 2015 – н.в. – молодежный отдел Казанской епархии, помощник руководителя по направлению PR, SMM, организация мероприятий

Март 2017 – н.в. – ведущая эфира «Авторадио-Казань»

- Легко и красиво, познавательно и доступно расскажу о вас и вашем деле в формате текста, видео и аудио

- Озвучу в разных стилях

- Грамотна, дружу с пунктуацией и качественным оформлением текстов

- Всегда рада обучению и совершенствованию в выбранном деле

- Пунктуальна

- Выполню ваши задачи в срок

- Подключу все творческие навыки и большие запасы фантазии

- Люблю природу, туризм, новые места, теплые события и всегда рада помогать их создавать и развивать

Должностные обязанности:

- освещение профильных мероприятий и событий, проведение интервью, написание новостей, работа с пресс-релизами;

- выпуск прогноза погоды, информационных и развлекательных рубрик. Написание статей об интересных культурных, спортивных событиях, мероприятиях

бьюти сферы, кино обзоры;

- публикация новостей общественно-политической сферы;

- написание и выход в прямом эфире с новостями из различных сфер;

- ведение развлекательной программы по заявкам;

- организация молодежных вечеринок, лекций, обучающих семинаров, тематических лагерей;

- ведение страничек в социальных сетях.

- участие в подготовке и проведении городского фестиваля «Духов день в Суконной слободе», проводимого каждый год на праздник Троицы на площади

перед театром Экият.

Работы:

Интервью с ген.директором стадиона «Ак Барс Арена» Радиком Миннахметовым

https://www.youtube.com/watch?v=CU6a1Qqe1C0

Специальный репортаж о селекции и отборе юных футболистов в «Рубине»

https://www.youtube.com/watch?v=jW8quiiIsqU

Фильм об экспедиции православной молодежи по старинным храмам с целью помощи в их восстановлении:

https://www.youtube.com/watch?v=RU5NeWqvBxs

Портрет монахини Александры (Гришиной), жительницы Казани, свидетельнице вековой истории страны и особенно церкви. Матушке 85 лет, за

плечами труд с раннего детства, травма, разные события, но с первого взгляда и

не догадаешься об этих испытаниях - так наша героиня добра, радушна и бодра.

https://vk.com/video-110507509_456239496

К памятной дате начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов информационному отделу храма посчастливилось пообщаться с ветераном, кавалером

ордена Красной Звезды Павлом Константиновичем Бочкаревым. Беседа проходила

недалеко от Казани в деревне Люткино Пестречинского района, там, где наш герой

провел большую часть жизни, в доме, в котором многое сделано его руками.

https://www.youtube.com/watch?v=VO2bMPuWAiU

Проект «Богу навстречу». Известные спортивные, политические, социальные, общественные деятели Казани и Татарстана о своей вере

в Бога

https://vk.com/wall-110507509_20599 - руководитель общественной организации родителей детей-инвалидов «Забота» Надежда Титова

vk.com/wall-110507509_20567 - директор издательского дома «Логос» Максим Андреев

vk.com/wall-110507509_20549 - президент федерации хоккея Казани Андрей Рябов

vk.com/wall-110507509_20512 - зам.главного врача РКБ Раиса Гуслякова

vk.com/wall-110507509_20488 - архитектор, дизайнер, преподаватель Марсель Искандаров

Проект «Хранители семьи»

Сценарист в фильмах

vk.com/wall-110507509_17456

vk.com/wall-110507509_17401