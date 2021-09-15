Озвучка трейлера игры

Age of Darkness: Final Stand - это мрачная стратегия в реальном времени на выживание, в которой вы должны освещать, строить и защищать последний бастион человечества от орд кошмаров. Действие игры происходит в руинах королевства, охваченного смертельным туманом. Ты скроешься на свету? Или верните свой мир.