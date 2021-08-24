Озвучу ролики, презентации, видео

Здравствуйте! Озвучу вашу презентацию, видеоролик и любой другой аудиоматериал приятным женским голосом (сопрано). Для заказа в деталях опишите, какое звучание хотите услышать: быстрое/медленное, нежное/яркое/динамичное/неторопливое/грустное/радостное и т.д. Текст высылайте структурированными абзацами и с расстановкой ударений на ФИО, города, названия улиц, магазинов и т.д.

Цена 1 минута - 200 руб.