Рекламные ролики и примеры текста

Добавлена
4 года назад
45 просмотров
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Озвучка разного рода рекламных роликов, презентаций и фильмов - по четко поставленной задаче от заказчика: 

- настроение,

- темп,

- высота,

- общая подача.

Абсолютно все обсуждаемо.

Все для того, что бы вы были полностью довольны моей работой.

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