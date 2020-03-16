Рекламные ролики и примеры текста

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Озвучка разного рода рекламных роликов, презентаций и фильмов - по четко поставленной задаче от заказчика:
- настроение,
- темп,
- высота,
- общая подача.
Абсолютно все обсуждаемо.
Все для того, что бы вы были полностью довольны моей работой.
Интересует участие в проекте озвучки роликов для Youtube, рекламные ролики.
Интересует участие в Youtube или теле проектах в качестве ведущего или диктора.