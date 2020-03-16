Рекламные ролики и примеры текста

Озвучка разного рода рекламных роликов, презентаций и фильмов - по четко поставленной задаче от заказчика:

- настроение,

- темп,

- высота,

- общая подача.

Абсолютно все обсуждаемо.

Все для того, что бы вы были полностью довольны моей работой.

Интересует участие в проекте озвучки роликов для Youtube, рекламные ролики.

Интересует участие в Youtube или теле проектах в качестве ведущего или диктора.