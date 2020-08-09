Стихотворение

Роберт Бёрнс

Финдлей (в переводе С.Маршака)

Читал Батищев М.

- Кто там стучится в поздний час?

"Конечно, я - Финдлей!"

- Ступай домой. Все спят у нас!

"Не все!" - сказал Финдлей.

- Как ты прийти ко мне посмел?

"Посмел!" - сказал Финдлей.

- Небось наделаешь ты дел...

"Могу!" - сказал Финдлей.

- Тебе калитку отвори...

"А ну!" - сказал Финдлей.

- Ты спать не дашь мне до зари!

"Не дам!" - сказал Финдлей.

- Попробуй в дом тебя впустить...

"Впусти!" - сказал Финдлей.

- Всю ночь ты можешь прогостить.

"Всю ночь!" - сказал Финдлей.

- С тобою ночь одну побудь...

"Побудь!" - сказал Финдлей.

- Ко мне опять найдешь ты путь.

"Найду!" - сказал Финдлей.

- О том, что буду я с тобой...

"Со мной!" - сказал Финдлей.

- Молчи до крышки гробовой!

"Идет!" - сказал Финдлей.