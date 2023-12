Атмосферные явления на Сатурне и Венере

http://www.esa.int/esaMI/Cassini-Huygens/SEMDGJC4VUE_0.html

Cassini's spectacular image of Saturn's polar vortex, published this month by NASA, may provide astronomers with a missing piece in the puzzle of how that planet's atmosphere works. For planetary scientists studying Venus, the image was strangely familiar.

Завораживающее изображение полярного вихря Сатурна, сделанное аппаратом Кассини и опубликованное в этом месяце НАСА, может дать астрономам ключ к пониманию того, как работает атмосфера этой планеты. Для планетологов, занимающихся Венерой, изображение странным образом напомнило объект их собственных исследований.