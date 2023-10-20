Глава учебника по медицинской тематике
Переводы
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2 месяца назад
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Работа является в основном переводом главы учебника Diagnostic Imaging Gastrointestinal (Atif Zaheer, Siva P. Raman). про хронический и острый панкреатит. Перевод с некоторыми добавлениями из других источников.
реферат.docx
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