Инженерное решение в космической области

Building spacecraft is a tough job. They are precision pieces of engineering that have to survive in the airless environment of space, where temperatures can swing from hundreds of degrees Celsius to hundreds of degree below zero in moments. Once a spacecraft is in orbit, engineers have virtually no chance of repairing anything that breaks. But what if a spacecraft could fix itself?

Создание космических аппаратов – непростая работа. Ведь каждый из них является искусным воплощением инженерной мысли, которому предстоит выжить в безвоздушном пространстве, где в течение секунд температура может колебаться от ста градусов выше ноля до ста градусов ниже ноля по шкале Цельсия. Как только такой аппарат оказывается на орбите, у инженеров фактически не остается ни одного шанса, чтобы устранить какую-либо неисправность. Но что если космические аппарат сможет справиться с этой задачей сам?