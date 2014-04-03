Как борется за клиентов концерн «Даймлер-Бенц».

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в борьбе за рынок современные автомобилестроительные фирмы Запада не только идут по пути технического совершенствования выпускаемой
продукции, но и стремятся наладить прямую связь с покупателем, интересно
узнать, как это делает Мерседес.
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