Контроль гидравлического удара в насосных установк

Контроль гидравлического удара в насосных установках

В настоящем учебнике рассмотрены основные принципы контроля гидравлического удара и функции различных клапанов в насосных станциях.

Водопроводные трубы и системы подачи воды подвергаются гидроударам почти ежедневно, что со временем может привести к серьезным повреждениям оборудования или труб. Давление гидроудара вызывается внезапным изменением скорости жидкости и может быть как незначительным, в несколько фунтов на кв. дюйм, так и до пяти раз превышать статическое давление в трубе. Далее будут рассмотрены причины и эффекты, вызываемые гидроударом, а также рассмотрено оборудование, предназначенное для предотвращения и рассеивания гидроударов. Для обеспечения понимания применяемых методов в качестве примеров будет рассмотрены типичные установки.

Surge Control in Pumping Stations

This primer presents basic surge control principles and the functions of various valves associated with pumping stations.

Water pipelines and distribution systems are subjected to surges almost daily, which over time can cause damage to equipment and the pipeline itself. Surges are caused by sudden changes in fluid velocity and can be as minor as a few PSI to five times the static pressure. The causes and effects of these surges in pumping systems will be discussed, along with equipment that is designed to prevent and dissipate surges. Reference will be made to typical installations and examples so that an understanding of the applicable constraints can be gained.