Набор текста и быстро и грамотно переведу аудио, видео в текст.

Быстро и грамотно переведу аудио, видео в текст.

Работу выполняю качественно, ответственно и быстро.

Отмечу удобным для Вас образом все фрагменты или слова, которые было невозможно разобрать, с указанием тайм-кода.

В процессе работы прорабатываю каждое слово, которое возможно разобрать.

Гарантирую быстрое и качественное выполнение заказа.

Выполняю заказ 100 % в срок.

Буду рада сотрудничеству с Вами!