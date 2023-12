Наша История - история опыта и ощущений

E’ da oltre un quarto di secolo che la nostra famiglia vive di TARTUFI, Tartufi Bianchi, Tartufi Bianchetti Tartufi Neri, Neri pregiati, Neri Uncinati, Neri Scorzoni Estivi, ma anche Brumali, Moscati. Per tutto l’anno, da 28 anni, tutti i giorni, la nostra famiglia cerca e vende TARTUFI, e da un po’ di tempo coltiviamo tartufi neri e controlliamo tartufaie naturali di tartufo Bianco. Tante volte mi sono chiesto perché lo faccio, perché tutte le mattine con il caldo o con la pioggia, con il gelo o in mezzo al fango, sono la fuori, con i miei amici più fedeli … i miei cani, mi sono chiesto tante volte perché non me ne sto in un ufficio al caldo, cosa mi spinge tutti i giorni ad affidarmi al caso cercando un fungo che sta sotto terra e che può esserci o può … non esserci, non ho nessuna certezza, nessuna garanzia, perché lo faccio? Per AMORE, lo faccio per amore, amo il mio lavoro, amo tutti i giorni vedere il sole che sorge, amo sentire le pungenti gocce di pioggia che mi sbattono addosso mentre puliscono l’aria, amo sentire il profumo pulito e inebriante dei boschi, amo quel senso di avventura e di libertà che vivo tutti i giorni; e mi piace pensare che vivere in questo modo semplice e sempre a contatto con la natura, faccia di me un uomo migliore, …. non migliore di altri, ma solo migliore di me stesso.

Больше четверти века наша семья занимается трюфелями. Белые трюфели, бианкетти, чёрные, чёрные благородные, унчинати, летние скорцони, брумали и москати. День за днём уже 28 лет я и моя семья находим и продаём трюфели . Уже долгое время мы культивируем чёрные трюфели и контролируем природные зоны в которых растёт белый трюфель. Много раз я себя спрашивал:"Почему я это делаю?Почему каждое утро в жару и в холод, в мороз и в грязь я выхожу на улицу с моими верными друзьями -моими собаками? Я себя спрашиваю :Почему я не сижу в офисе в тепле? Что мною движет, чтобы каждый день, надеясь на случай, искать грибы, которые скрыты под землёй, которые могут быть , а могут и не быть . У меня нет никакой уверенности, никакой гарантии. Почему я это делаю? " - Из любви, я делаю это из любви к моей работе. Мне нравится каждый день видеть как встаёт солнце, ощущать падающие на меня колючие капли дождя, вдыхать чистый воздух леса . Мне нравится дух приключений и свободы, которым я дышу каждый день и мне нравится думать что такая простая жизнь и близость к природе-делает меня лучше; не лучше других, а лучше меня самого.