Национальные доклады участников конференции IAPL

Доброго времени суток!

Меня зовут Исмаил Дибиров, в 2012 г. я закончил юридический факультет МГУ им. Ломоносова, параллельно получив диплом о дополнительном высшем образовании на Высшей школе (факультете) перевода МГУ. Владею английским языком на высшем уровне, еще до поступления в университет три года подряд посещал летние курсы английского языка в городе Ипсвич (Англия, графство Суффолк). С 2012 г. занимаюсь переводами/редактированием юридических и не только материалов с английского на русский и наоборот. Мои главные работы - это национальные доклады профессоров-участников конференции Международной Ассоциации Процессуального Права (IAPL), в организации которой в Москве я участвовал в 2012 г. В приложении к настоящему описанию - мое резюме по юридической специальности, в случае необходимости могу прислать подтверждение наличия публикаций и дипломов.

Исполнителен, ответственен и быстр в выполнении переводов любого характера (не ограничен юридической тематикой). Качество переводов - на высшем уровне. Буду рад к взаимовыгодному сотрудничеству.