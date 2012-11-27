Натуральная альтернатива ГМО - замена микробиома

http://supersadovod.ru/super-novosti/naturalnaya-alternativa-gmo-zamena-mikrobioma-u-rasteniy/

Перевод научно-популярной статьи о микробиоме растений для садоводческого портала.

За последние несколько лет объём наших знаний о человеческом микробиоме резко увеличился, и на сегодняшний день достоверно известно, что в человеческом теле обитает более 10 000 различных видов микроорганизмов. Большинство из этих микроорганизмов находится в желудочно-кишечном тракте, оказывая огромное влияние на здоровье человека. Тем не менее, люди и животные не являются единственными видами, обладающими симбиотическими отношениями с различными микробами, так микробиологи, занимающиеся растениями, обнаружили, что их подопечные также обладают уникальным микробиомом. Использование этих микробиомов рассматривается в качестве потенциальной альтернативы определенных генетически модифицированных организмов (ГМО).