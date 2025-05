Переклад тексту

Оригінал (англійська мова):

"The rapid development of technology has significantly changed the way people communicate. Social media platforms and instant messaging applications allow individuals to stay connected regardless of their location. However, this shift also raises concerns about privacy and digital security."

Переклад (українська мова):

"Стрімкий розвиток технологій суттєво змінив спосіб спілкування людей. Соціальні мережі та месенджери дозволяють підтримувати зв’язок незалежно від місцезнаходження. Проте такі зміни також викликають занепокоєння щодо конфіденційності та цифрової безпеки."

Це один із текстів що я перекладав