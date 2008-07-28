Перекладач

Я надаю послуги професійного перекладу текстів, орієнтуючись на високу точність передачі змісту та стилю оригіналу. Моя робота включає:

• Переклад текстів різних форматів та тематик (технічні, юридичні, наукові, художні, маркетингові тощо).

• Адаптацію тексту відповідно до культурних та мовних особливостей цільової аудиторії.

• Забезпечення відповідності термінології у вузькоспеціалізованих текстах.

• Грамотне використання мови та дотримання правил орфографії та пунктуації.

• Редагування та вичитка тексту для досягнення найвищої якості перекладу.

Мої принципи роботи:

• Якість: Глибокий аналіз тексту та точність перекладу.

• Терміновість: Завжди дотримуюсь узгоджених строків виконання роботи.

• Індивідуальний підхід: Враховую специфічні вимоги замовника, що дозволяє створити найбільш точний переклад.

Моя мета – надати якісний переклад, який буде повністю відповідати очікуванням замовника та зберігати зміст, стиль і настрій оригінального тексту.