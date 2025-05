Мене звати Артем, я перекладач із досвідом роботи понад 1 рік. Я працюю з українською та англійською мовами, забезпечуючи точний, якісний і природний переклад текстів різної тематики.

Ключові навички:

Високоточний переклад текстів із дотриманням контексту.

Адаптація текстів для збереження стилю оригіналу.

Редагування та вичитування для забезпечення високої якості.

Дотримання термінів та професійна комунікація з клієнтами.

Протягом своєї діяльності я допоміг клієнтам успішно реалізувати проєкти у таких сферах, як бізнес, IT, маркетинг та освіта. Я завжди відкритий до нових завдань і прагну перевершити очікування клієнтів.

Контакти:

My name is Artem, and I am a translator with over 1 year of experience. I work with Ukrainian and English languages, providing accurate, high-quality, and natural translations across various topics.

Key Skills:

High-accuracy translations with contextual adaptation.

Text adaptation to maintain the original style.

Editing and proofreading to ensure top-notch quality.

Meeting deadlines and maintaining professional client communication.

Throughout my career, I have helped clients successfully deliver projects in fields such as business, IT, marketing, and education. I am always open to new challenges and strive to exceed client expectations.

Contact Information: