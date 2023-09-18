Переклади на будь яку мову

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3 месяца назад
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Пропоную послуги по наповненню сайтів готовими статтями, зображеннями, заповненню карточек товару, реєстрації на сайтах, збору інформації, бази даних
Тексти і переклади:
Перевод тексту російською, англійською та українською мовами, транскрибація тексту з аудіо/відео, набір текстів, у тому числі з рукописних джерел
Додаткова інформація:
Оплата - карта Visa, Mastercard
Вайбер 380967890710
Тг. +380967890710 Маріна