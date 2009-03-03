Мене звати Назар, мені 16 років, я займаюся перекладом текстів з англійської на українську та навпаки. на мій вік, я вже маю досвід у перекладі статей, описів, навчальних матеріалів та особистих повідомлень. Володію високим рівнем англійської мови, добре відчуваю стиль і зміст тексту, вмію точно передавати зміст без втрати сенсу. Завжди відповідально ставлюсь до дедлайнів, уважний до деталей і відкритий до зворотного зв’язку. Постійно вдосконалюю свої навички та шукаю цікаві проєкти, де можу проявити себе як перекладач.