Перевод 5 текстов с английского на русский.

Добавлена
4 года назад
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В течении 2-3-ёх дней был выполнен профессиональный перевод с английского языка на русский. Заказчиком выступал студент 5-го курса. Прислал понятное ТЗ, по которому успешно был произведён заказ. За 5 текстов, оплата вышла в 2000 рублей. Перевод текста осуществлялся с картинки с плохим качеством, но несмотря на все неудобства, работа была проведена успешно и студент получил отлично. 

Megalopolis.docx
23 КБ
People_the_great_coommunicators.docx
17 КБ