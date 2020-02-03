Перевод 5 текстов с английского на русский.

В течении 2-3-ёх дней был выполнен профессиональный перевод с английского языка на русский. Заказчиком выступал студент 5-го курса. Прислал понятное ТЗ, по которому успешно был произведён заказ. За 5 текстов, оплата вышла в 2000 рублей. Перевод текста осуществлялся с картинки с плохим качеством, но несмотря на все неудобства, работа была проведена успешно и студент получил отлично.