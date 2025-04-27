Перевод инструкции по эксплуатации программного обеспечения
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15 дней назад
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Компания ABC обратилась с запросом на перевод инструкции по эксплуатации своего нового программного обеспечения. Текст был техническим, включал специфическую терминологию, а также описание шагов для пользователей, нуждавшихся в помощи при настройке и использовании программы.
Требования:
Сохранение точности терминов и технологий, используемых в продукте.
Придерживание формального, но понятного стиля для пользователей, не обладающих глубокой технической подготовкой.
Проверка соответствия перевода оригиналу, включая все технические детали.
Объем: 3 страниц (около 1200 слов)
Срок выполнения: 1 день