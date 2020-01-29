Перевод на английский/русский/украинский языки

Добавлена
4 года назад
75 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Дипломированный переводчик английского языка. 

Занимаюсь переводом:

юридических документов (договоров, уставных документов компаний, таможенных деклараций, судебных документов);

личных документов (паспортов, ИНН, выписок из банков, свидетельств о рождении/браке/смерти);

нотариальных документов (заявлений, аффидевитов, договоров о купле-продаже недвижимости);

бухгалтерских отчетов;

текстов для сайтов (недвижимость, косметика, отдых, туризм, юридические услуги);

медицинских текстов (мед. справки, врачебные заключения);

аудио-визуальных материалов;

художественных текстов;

текстов научного жанра;

презентаций компаний.

Устный перевод при заключении нотариальных сделок.

Рішення суду_англ.docx
32 КБ