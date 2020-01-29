Перевод на английский/русский/украинский языки

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Дипломированный переводчик английского языка.
Занимаюсь переводом:
юридических документов (договоров, уставных документов компаний, таможенных деклараций, судебных документов);
личных документов (паспортов, ИНН, выписок из банков, свидетельств о рождении/браке/смерти);
нотариальных документов (заявлений, аффидевитов, договоров о купле-продаже недвижимости);
бухгалтерских отчетов;
текстов для сайтов (недвижимость, косметика, отдых, туризм, юридические услуги);
медицинских текстов (мед. справки, врачебные заключения);
аудио-визуальных материалов;
художественных текстов;
текстов научного жанра;
презентаций компаний.
Устный перевод при заключении нотариальных сделок.