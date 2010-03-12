Перевод научных текстов на английский язык

Переводы
Добавлена
14 лет назад
131 просмотр
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Статья "Computational model based on evolutionary primitives. Turing machine generalization".

Работа включала написание оригинала и перевод его на английский язык для публикации в журнале International Journal of Nanocomputing and Molecular Computation.

Перевод научных текстов на английский язык.doc
574 КБ