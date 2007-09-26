Перевод статей журнала "Русская Мысль"

Добавлена
16 лет назад
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Изначально был дан русский текст. Надо было перевести на английский.

Довольно сложная тематика. Автор попросил сохранить изначальную стилистику текста. Пришлось отыскивать разные церковно-православные словари), обращаться к исторической лексике.

В общем, перевод этой работы - достаточно сложное задание. Результаты - в файле.

Перевод статей журнала "Русская Мысль".doc
94 КБ