Перевод статьи на арабский "UAsfera CN Arabic"

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СТАТЬЯ НА АРАБСКОМ "UAsfera CN Arabic":https://docs.google.com/document/d/1dkDkOda4GMve2BqbnLNMbb2uAN1ts65CPZahfDF6y-s/edit