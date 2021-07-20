Перевод статьи о криптовалютной сети Stellar.

Stellar является платформой для валютных операций, работающей в режиме реального времени. Она была основана в начале 2014 года Джедом МакКалебом и Джойс Ким как ответвление от системы Ripple и первое время работала на одноимённом протоколе. В дальнейшем был разработан собственный open-source протокол Stellar. В процессе работы используется собственный вид электронной валюты, который ранее назывался стелларом или звездой, а теперь называется люменом или XLM.